Exclusivo: Balanço Geral analisa confissão de Maicol com indícios levantados pela investigação

A confissão de Maicol Salles dos Santos na última terça-feira (18) gerou muita polêmica. O suspeito admitiu ter assassinado Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar (SP), no dia 26 de fevereiro. Para a polícia, a confissão dele foi o desfecho da investigação, mas a família da vítima ainda tem dúvidas. Muitos elementos apontados pela polícia durante a investigação contradizem o que Maicol afirmou em depoimento. Os familiares da adolescente continuam pedindo a reconstituição do crime, enquanto o Balanço Geral comparou todos os pontos da confissão de Maicol com os índicios levantados pela investigação. Acompanhe!

