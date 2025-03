Exclusivo: Balanço Geral tem acesso a informações do inquérito do caso Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 15/03/2025 - 14h44 (Atualizado em 16/03/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Balanço Geral teve acesso exclusivo a informações do inquérito do caso Vitória. Nele, há detalhes do último deslocamento conhecido da jovem. Por meio de novas imagens, também foi possível apurar que ela entrou dentro de um ônibus com mais duas pessoas. O advogado da família da jovem, Fábio Costa, disse que a cronologia dos movimentos de Vitória na noite de seu desaparecimento é fundamental para o crime ser solucionado.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa