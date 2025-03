Exclusivo: estudante percebe que caiu em golpe e arranca maquininha de falso entregador em SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 17h17 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em São Paulo, um estudante percebeu que caiu em um golpe e arrancou a maquininha das mãos de um falso entregador. O jovem recebeu produtos em casa e, no momento de fazer o pagamento, percebeu que a máquina processava um valor de R$ 2 mil sem inserir seu cartão. A vítima pensou rápido e puxou a maquininha das mãos do suspeito. Por já ter trabalhado com o aparelho antes, o rapaz conseguiu estornar a compra. A empresa que administra a máquina de cartão disse que assim que recebeu a notificação sobre fraude na transação, fez o bloqueio da conta.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa