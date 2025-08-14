Exclusivo: influenciadora digital confirma caso com Tirullipa e revela detalhes
A filha do ex-assessor de Tirullipa, Dani Lopes, confirmou que teve um relacionamento com o comediante. Segundo a jovem de 23 anos, que conversou com A Hora da Venenosa, ela não sabia que ele ainda era casado e compartilhou os prints das conversas com amigas com o objetivo de desabafar. "Dói ouvir que eu fiz isso [relacionamento com Tirullipa] por fama", desabafou Dani. Ainda não se sabe qual foi a duração do affair. Lembrando que, nos últimos dias, Tirullipa veio a público assumir que teve o caso extraconjugal.
