Exclusivo: irmão de Maicol fala sobre comoção da família após prisão do suspeito no caso Vitória

A família do principal suspeito de ter participado do assassinato da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, está comovida com toda a situação. A equipe da RECORD encontrou o irmão de Maicol Antonio Sales dos Santos, Matheus Castro. Ele disse que conhecia Vitória, mas que não falava com ela desde 2021 e que não sabe qual relação que o suspeito tinha com a adolescente. O rapaz ainda comentou que o irmão não aparentou ter nenhum comportamento estranho, mas que eles não são muito próximos. Populares teriam pichado a casa da família após a prisão de Maicol.

