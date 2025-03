Exclusivo: Luciana Gimenez é flagrada em clima de intimidade com moreno misterioso e de bigode Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 16h33 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h05 ) twitter

Novo amor na área? Luciana Gimenez foi flagrada em clima de intimidade com um moreno misterioso em camarote do Carnaval do Rio de Janeiro. Em vídeo, a apresentadora aparece ‘agarradinha’ e trocando o maior papo ao pé do ouvido com um homem, cuja identidade ninguém conhece. “Comentaram comigo que talvez esse cara seja português”, informou Fabíola Reipert. Veja o momento!

