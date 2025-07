Exclusivo: médica acusada de se esconder em armário para tentar matar o ex-marido faz denúncias que podem mudar o rumo das investigações Lenise Fernandes Sampaio Cruz aceitou contar detalhes daquela noite ao Balanço Geral; saiba mais Balanço Geral|Do R7 03/07/2025 - 12h12 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h29 ) twitter

O Balanço Geral exibe entrevista com Lenise Fernandes, médica acusada de tentar assassinar o ex-companheiro, o policial Wellington da Silva Cruz Reprodução/RECORD

O Balanço Geral exibe nesta quinta (3), uma entrevista com Lenise Fernandes Sampaio Cruz, médica acusada de tentar assassinar o ex-companheiro, o policial Wellington da Silva Cruz. O crime aconteceu em agosto de 2024, em Santa Catarina, no apartamento que Wellington havia alugado para passar o Dia dos Pais com o filho do casal. Segundo ele, Lenise ficou escondida dentro do armário antes de disparar os tiros. O homem relatou que fingiu estar morto e conseguiu desarmá-la.

O repórter Jairo Bastos foi até o Presídio Regional de Joinville para ouvir a médica. Pela primeira vez, Lenise aceita contar, em uma entrevista, detalhes daquela noite. Ela também fala sobre a falta de contato com o filho após os acontecimentos e revela o que a levou ao limite.

Um depoimento exclusivo, marcado por emoção e denúncias que podem mudar o rumo das investigações. “Eu me sinto mais segura pelo Estado, dentro do presídio, do que fora”, afirma Lenise.

Sob o comando de Eleandro Passaia, o Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h30 e, aos sábados, às 13h, na RECORD.