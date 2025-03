Exclusivo: mulher é sequestrada em estacionamento de loja de produtos para animais em SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 45 anos foi sequestrada e ficou três horas em poder dos criminosos. A vítima foi abordada no estacionamento de uma loja de produtos para animais em São Paulo. Os suspeitos utilizaram uma nova tática para cometer o crime: pararam o carro em uma vaga e esperaram o alvo aparecer. A mulher foi forçada a realizar transferências bancárias sob ameaças. A polícia conseguiu localizá-la graças ao rastreamento do celular e à placa do carro dos bandidos.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa