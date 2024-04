Balanço Geral |Do R7

Exclusivo: parente de passageira de helicóptero desaparecido revela última conversa antes da viagem Familiares das duas tripulantes estiveram no estúdio do Balanço Geral e tentam não perder a esperança

Familiares de Luciana e Letícia, passageiras do helicóptero desaparecido, falam exclusivamente no Balanço Geral Familiares de Luciana e Letícia, passageiras do helicóptero desaparecido, falam exclusivamente no Balanço Geral (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral desta quinta-feira (4) trouxe ao estúdio familiares de duas pessoas que estavam a bordo do helicóptero que desapareceu durante uma viagem com destino a Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

A aeronave decolou no último domingo (31) para um passeio de 45 minutos, mas sumiu após enfrentar uma forte neblina.

No momento, as buscas pelo helicóptero desaparecido estão concentradas na região de Salesópolis (SP). Além do auxílio da polícia e da Força Aérea Brasileira, parentes dos tripulantes contrataram pessoas que conhecem a região da mata para ampliar a procura terrestre.

No dia em que Luciana Rodzewics e Letícia Ayumi foram para o passeio de helicóptero, familiares contam que as duas mulheres pareciam esconder um segredo, pois em nenhum momento comentaram que iriam para Ilhabela com a aeronave. As duas mulheres não foram juntas para o local que decolaram, pois Letícia estava na casa de sua avó, Neusa Maria.

Silvia Santos, irmã de Luciana e tia de Letícia, disse ao Balanço Geral os planos da família para aquele dia. "Combinamos de passar a virada de ano na minha sogra, mas quando liguei para ela no domingo, ela disse que tinha outros planos: 'Estou com meu coração tranquilo e não vou mais'", contou Silvia, sobre a última conversa com sua irmã.

A família descobriu o verdadeiro compromisso das tripulantes desaparecidas, pouco tempo depois da conversa entre as duas irmãs. O filho de Silvia, Gabriel, viu por meio das redes sociais uma publicação de Letícia dentro do helicóptero.

Neusa Maria, mãe de Luciana e avó de Letícia, contou que percebeu um comportamento diferente de sua neta e ficou desconfiada quando disse que iria almoçar na casa de sua mãe. A jovem recusou a carona de seu avô, chamou por um motorista de aplicativo e foi na direção contrária da casa de Luciana. A suspeita da família é de que, naquele momento, a garota já estaria a caminho do Campo de Marte, onde decolaram.

A mãe e avó das tripulantes alimentam esperanças de rever as mulheres e querem acreditar que todos estejam juntos. "Se estiverem unidos, um conforta o outro. Espero que não tenham se separado, porque pode dificultar mais ainda", desabafou.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

