Amigas são agredidas em bar na zona oeste de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As duas amigas Alessandra de Souza e Tamara Rufino foram agredidas em um bar na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. A agressão aconteceu após elas sentarem em uma mesa que estava reservada por outra pessoa sem perceber. No meio da confusão, Alessandra foi defender a amiga e foi atingida por um soco no rosto. Depois disso, ela não lembra de mais nada. Alessandra levou 12 pontos na boca. O homem apontado como o agressor aparece em um vídeo. Agora, as amigas querem que os responsáveis sejam penalizados.