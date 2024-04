Balanço Geral encontra cantor com a voz parecida com Renato Russo O jovem faz sucesso e tem muita gente que confunde os dois

O Balanço Geral encontrou no metrô de São Paulo um jovem com a voz parecida de Renato Russo. O cantor fez sucesso nos anos 80 com a banda de rock Legião Urbana. Renato morreu em 1996, mas os fãs seguem cantando as músicas até hoje, 27 anos depois. Acompanhe!