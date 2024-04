Balanço Geral mostra imagem exclusiva do acidente com Porsche que terminou com uma morte na zona leste de SP O motorista que provocou o acidente fugiu com a ajuda da mãe

Um carro de luxo bateu na traseira de um carro de aplicativo no Tatuapé, zona leste de São Paulo. O acidente provocou a morte do motorista Ornaldo, de 52 anos, que estava no carro branco. O motorista do carro de luxo, avaliado em R$ 1 milhão, é filho de um empresário e tem 24 anos. Ele chama Fernando Sastre de Andrade Filho e foi tirado do local do acidente pela mãe, que disse aos policiais que ia levá-lo a um hospital, mas isso não aconteceu. Agora, a polícia procura por Fernando Sastre.