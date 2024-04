Cliente tem ataque de fúria e agride funcionário e gerente de padaria em SP

Alto contraste

Há novas informações sobre o caso da cliente que brigou com dois funcionários de uma padaria no Brás, região central de São Paulo, na tarde dessa última quarta-feira (27). O Balanço Geral foi até o comércio para entender o que aconteceu e descobriu que a confusão começou por casa de um suco. A cliente teria ficado irritada depois de o funcionário derrubar um pouco da bebida na mesa e partiu para cima dele. Outros funcionários tentaram intervir e a discussão continuou até a gerente chegar, mas ela também foi agredida. A chefe do estabelecimento revidou e jogou a mulher no chão. O funcionário e a gerente da padaria registraram um boletim de ocorrência eletrônico contra a agressora.