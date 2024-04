Crimes Sem Solução : Polícia investiga assassinato de mãe e filho

Alto contraste

Margareth, de 51 anos, e Matheus, de 28, foram assassinados a queima-roupa na zona leste de São Paulo. Mãe e filho tiveram as mortes flagradas por câmeras de segurança. O atirador primeiro atingiu a mãe, que estava na direção do carro e em seguida, atirou em Matheus. Apesar da gravação, quase um ano depois do crime, ninguém foi preso. Agora, o Balanço Geral teve acesso, com exclusividade, ao inquérito do caso e a uma nova foto do suspeito minutos antes do crime. Cansado de não ter respostas, Olegário, o homem que perdeu a esposa e o filho em uma só noite, resolveu romper o silêncio.