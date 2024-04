Criminosos roubam relógio de luxo de dentista dos famosos

Alto contraste

O Balanço Geral entrou no submundo dos roubos de relógios de luxo, que custam de milhares a milhões de reais, em São Paulo. A última vítima foi o dentista dos famosos, Roberto Viotto. A gangue invadiu a clínica onde ele estava com 20 alunos e roubou o relógio dele, avaliado em R$ 300 mil. Os criminosos renderam as funcionárias na recepção e, depois, um deles foi direto para a sala onde acontecia um curso. Eles sabiam o nome do dentista e, por isso, a polícia acredita que o roubo foi encomendado.