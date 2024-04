Exclusivo: namorada de homem morto baleado ao olhar por cima do muro fala com o Balanço Geral

Alto contraste

Um homem morreu com um tiro ao olhar por cima do muro do vizinho em Apucarana, no Paraná. A equipe do Balanço Geral conversou, com exclusividade, com a namorada de Bruno, que estava com a vítima no momento em que ele foi baleado. Stella Demarchi, estudante de medicina, contou como tudo aconteceu e ainda fez um desabafo emocionante. Segundo as investigações, o responsável pelos tiros teria atirado em legítima defesa, pois pensou que Bruno seria um ladrão. Mas, boletins de ocorrência contra o homem já haviam sido registrados.