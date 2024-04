Influenciador Rodrigo Borges, conhecido por ostentar nas redes sociais, é alvo de operação contra lavagem de dinheiro Segundo as investigações, o dinheiro também era levantado por meio de golpes

O empresário e influenciador digital Rodrigo Borges ostenta nas redes sociais uma vida perfeita, com muito luxo e ostentação. No entanto, ele passou a ser um dos alvos da operação deflagrada pela polícia contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e estelionato. Borges não foi preso, mas a Justiça bloqueou os criptoativos e as contas bancárias dele.