Irmãs do crime: polícia prende mulher acusada de roubar lojas de luxo O Balanço Geral , em parceria com a polícia, monitorou os passos dela

Uma das irmãs ladras, que faziam roubos em lojas de luxo em todo o país, foi presa. O Balanço Geral, em parceria com a polícia, monitorou os passos de uma delas, a Juma, e descobriu com exclusividade que ela vivia normalmente no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. A criminosa foi presa depois de deixar os filhos na escola.

RETIFICAÇÃO: No decorrer da matéria foi citado que "Daliane" está foragida. A informação correta é que Daliane está respondendo pelo crime em liberdade, segundo o seu advogado . Somente a Maria Aparecida é considerada foragida.