"Japa do PCC" é presa por lavagem de dinheiro na zona leste de SP Karen Tanaka era responsável por fazer a lavagem do lucro do tráfico na organização criminosa

Karen Tanaka, conhecida como “japa do PCC”, foi presa em um apartamento no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, onde escondia mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo. Ela era responsável por fazer a lavagem do lucro do tráfico na organização criminosa e tinha empresas de fachada. Karen era casada com Wagner Ferreira, criminoso que gerenciava o envio de cocaína para fora do Brasil, através do porto de Santos, e que foi fuzilado na porta de um hotel em São Paulo, há seis anos.