Jovem desaparece após sair de UBS na zona leste de SP

Sara Moizes, de 23 anos, sofre de diabetes e foi até a UBS de Jardim Lajeado, na zona leste de São Paulo, para buscar insulina, mas foi embora sem o medicamento e desapareceu logo depois. Segundo os funcionários do posto de saúde, ela chegou a pegar a senha de atendimento, aguardou alguns instantes e, de repente, foi embora antes mesmo de ser chamada. Desde segunda-feira (11) a família não tem notícias da mulher e o celular dela está desligado. Os parentes tentaram ter acesso às imagens de segurança do posto, mas a administração do local informou que só pode cedê-las com ordem judicial. Segundo os parentes, Sara não tem histórico de desaparecimento, não se desentendeu com ninguém da família, não tem problemas psiquiátricos nem envolvimento com drogas.