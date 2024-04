Mulher que salvou amiga de atropelamento ganha próteses no Balanço Geral Bruna teve que amputar as duas pernas após o acidente

Bruna teve que amputar as duas pernas após ser atropelada juntamente com duas amigas em um ponto de ônibus de Diadema, ABC Paulista. Ao perceber o veículo desgovernado, a jovem empurrou a amiga que está grávida. Ela salvou a colega, mas acabou prensada pelo carro. O motorista do carro foi liberado para responder em liberdade. Nesta quinta (29), no Balanço Geral, ela ganhou duas próteses para voltar a andar.