Transtorno em aeroporto: criança com paralisia cerebral perde voo que levaria a tratamento O aeroporto perdeu a mala com a alimentação especial do menino

O pequeno Davi, de 6 anos, tem paralisia cerebral e estava indo fazer um tratamento para o fortalecimento ósseo, no Piauí, mas foi impedido no aeroporto. O garotinho viajava do Paraná com destino ao nordeste do país, e em São Paulo faria uma conexão do voo. No aeroporto de Guarulhos, o carrinho para transportar a criança não foi encontrado e as malas da família se perderam, em uma delas estava a alimentação especial do Davi. Na confusão, o menino começou a passar mal, teve convulsões e precisou ser encaminhado para o hospital geral de Guarulhos, onde está até hoje. A paralisia cerebral foi consequência de maus-tratos causada pelo próprio pai e a madrasta. O casal está foragido.