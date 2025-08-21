Fábrica ilegal de armas é descoberta em Santa Bárbara d’Oeste
Operação Senhores da Guerra revela esquema de armamento clandestino
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma operação conjunta entre a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Federal desmantelou uma fábrica clandestina de armas pesadas em Santa Bárbara d’Oeste. O local, oficialmente uma fábrica de peças aeronáuticas, escondia um arsenal que incluía fuzis AR-15 e um fuzil .50 capaz de perfurar blindagens. A operação faz parte da Operação Senhores da Guerra e resultou na prisão de dois homens por posse ilegal de armas.
A fábrica clandestina estava ligada a facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, que usavam esses armamentos para expandir seu domínio em várias cidades brasileiras. Além disso, um engenheiro elétrico aposentado foi preso em Jundiaí com um arsenal em casa, incluindo armas fabricadas ilegalmente.
A investigação revelou uma rede complexa de comércio ilegal de armas que se estende por vários estados brasileiros. No Espírito Santo, um suspeito foi preso por vender armas através de grupos de mensagens. A operação já resultou na prisão de 19 pessoas e na apreensão de várias armas e munições.
O que foi descoberto em Santa Bárbara d’Oeste?
Uma fábrica clandestina de armas pesadas foi descoberta, que se disfarçava de uma fábrica de peças aeronáuticas.
Qual foi o resultado da operação Senhores da Guerra?
A operação resultou na prisão de dois homens por posse ilegal de armas e na descoberta de um arsenal que incluía fuzis AR-15 e um fuzil .50.
Quais facções criminosas estavam ligadas à fábrica ilegal de armas?
A fábrica clandestina estava ligada a facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho.
Quantas pessoas já foram presas até agora na operação e qual foi a extensão da rede de comércio ilegal de armas?
A operação já resultou na prisão de 19 pessoas e revelou uma rede complexa de comércio ilegal de armas que se estende por vários estados brasileiros.
Assista ao vídeo - SP: PF descobre fábrica ilegal de armamentos pesados que abastecia crime organizado
Veja também
Ator revelou que só passou a se sentir bem com a aparência depois dos 35 anos
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!