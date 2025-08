Família busca respostas após desaparecimento de enfermeiro em São Paulo Roberto Costa Santos, de 46 anos, está desaparecido há mais de um mês Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 15h56 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O enfermeiro Roberto Costa Santos, de 46 anos, desapareceu em São Paulo após sair de casa no dia 18 de junho. Ele foi visto pela última vez no elevador do prédio onde morava com um casal de idosos, levando uma mochila pequena contendo documentos e roupas. Roberto tinha dois empregos e estava planejando seu aniversário, mas não deu mais notícias desde então.

A família relata a preocupação com a falta de movimentação bancária na conta dele e questiona as últimas interações com seu ex-companheiro, que foi a última pessoa a conversar com ele antes do desaparecimento. O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), enquanto a família espera por respostas.

Veja também

‌



Roberto Costa Santos, de 46 anos, está desaparecido há 48 dias

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Família busca respostas após desaparecimento de enfermeiro em São Paulo Empresária denuncia diarista por roubar joias da casa dela na Vila Mariana, na zona sul de SP Advogado com experiência como mergulhador morre durante expedição marinha nos Estados Unidos Mulher furta flores raras no Campo Belo, zona sul de São Paulo Cientistas criam diamantes sintéticos que já representam 17% das vendas globais Homem atropela pai e filho em São Paulo após desentendimento entre vizinhos Influenciadora é presa por esquema criminoso e lista de execução de autoridades Criminosos levam 45 segundos para dar partida, ligar e furtar van em São Paulo Justiça decreta prisão de ex-campeão de xadrez que matou a mãe em Santa Catarina Dentro da Notícia: Arma falha durante tentativa de execução e cachorro ataca criminosos Operação desmonta quadrilha que vendia anabolizantes ilegais com apoio de influenciadores Mulher é assassinada a tiros por homem em Guarulhos (SP) Motorista avança com o carro e derruba assaltantes de moto na zona sul de São Paulo Dentista brasileiro morre após cair da sacada de hotel em Ibiza, na Espanha Resgate dramático: piloto de parapente sofre acidente no ar e cai em área de mata de difícil acesso Polícia analisa imagens que podem identificar assassinos de professor em SP Motorista perde o controle e bate em carro perto de grupo de amigos em São Paulo Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (4) Cabeleireiro de celebridades é preso por crimes contra menores nos Estados Unidos Rua do Tombo: via em São Paulo provoca queda de inúmeros pedestres

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!