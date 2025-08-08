Família busca respostas após idoso desaparecer de clínica em Jacareí
Antônio Carlos Macedo sumiu após deixar clínica terapêutica; família questiona liberação
Antônio Carlos Macedo, de 63 anos, desapareceu ao sair de uma clínica terapêutica em Jacareí, São Paulo. A família só foi informada quatro dias depois.
Marcela, filha de Antônio, questionou a clínica sobre a liberação do pai. “A forma como a gente tem é que ele saiu e ninguém nunca mais viu”, disse Marcela. A clínica informou que os pacientes podem deixar o local por vontade própria. A falta de câmeras de segurança dificulta a localização do idoso, que pode ter tentado voltar para São Paulo.
O advogado da clínica afirma que ela não tem responsabilidade pela saída de Antônio, já que ele não estava internado por ordem judicial. A família considera medidas legais para obter esclarecimentos.
Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles
