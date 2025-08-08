Família busca respostas após idoso desaparecer de clínica em Jacareí Antônio Carlos Macedo sumiu após deixar clínica terapêutica; família questiona liberação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 15h56 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h56 ) twitter

Antônio Carlos Macedo, de 63 anos, desapareceu ao sair de uma clínica terapêutica em Jacareí, São Paulo. A família só foi informada quatro dias depois.

Marcela, filha de Antônio, questionou a clínica sobre a liberação do pai. “A forma como a gente tem é que ele saiu e ninguém nunca mais viu”, disse Marcela. A clínica informou que os pacientes podem deixar o local por vontade própria. A falta de câmeras de segurança dificulta a localização do idoso, que pode ter tentado voltar para São Paulo.

O advogado da clínica afirma que ela não tem responsabilidade pela saída de Antônio, já que ele não estava internado por ordem judicial. A família considera medidas legais para obter esclarecimentos.

Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles

