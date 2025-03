Família contesta prisão de garçom acusado de roubo em São Paulo Detenção ocorreu durante jantar em bar; família busca provar inocência Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 16h21 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h21 ) twitter

Família alega que garçom foi preso injustamente em abordagem da polícia na zona sul de São Paulo

Bruno Moraes Rodrigues, garçom de 21 anos, foi detido pela polícia enquanto estava com a família em um bar na zona sul de São Paulo. Acusado de envolvimento no roubo de duas motos, sua família afirma que ele estava em casa nos horários dos crimes e tenta provar sua inocência.

No dia da prisão, Bruno teria saído apenas duas vezes: para ir a um açougue e para o bar da sogra. Câmeras de segurança registraram seus movimentos, mostrando que ele permaneceu em casa durante o dia e saiu à noite com a família.

Uma das motos roubadas foi encontrada perto do local da prisão. As vítimas dos roubos reconheceram Bruno como suspeito com base em sua roupa e características físicas. A defesa questiona a falta de perícia nas motos para encontrar digitais.

A família está reunindo provas para contestar a prisão e busca sua liberdade provisória. A polícia militar afirmou que está analisando as imagens da prisão, enquanto o tribunal de justiça não comentou o caso.

