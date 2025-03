Família de jovem morta busca respostas na delegacia de Cajamar Fotos encontradas no celular de Maicol indicam possível monitoramento da vítima Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 17h48 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h48 ) twitter

Família de Vitória vai à delegacia conversar sobre as investigações

Nesta segunda-feira (17), a família de Vitória Regina, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), esteve na delegacia para obter informações sobre a investigação em andamento. A presença da família foi motivada pela descoberta de várias fotos da jovem no celular de Maicol, único suspeito preso até agora. Segundo Fábio Costa, advogado da família, as investigações estão próximas de serem concluídas com a chegada dos laudos periciais.

As imagens encontradas sugerem que Maicol poderia estar monitorando Vitória há algum tempo. Além disso, a polícia analisa dados como geolocalização e arquivos recuperados do celular. Durante depoimento, Maicol negou ter redes sociais, mas foi descoberto que ele usava um perfil falso para seguir Vitória sem ser percebido. A defesa do suspeito afirma sua inocência apesar das contradições apresentadas.

A polícia continua investigando possíveis envolvimentos de outras pessoas no caso. A conclusão dos laudos periciais será crucial para determinar os próximos passos da investigação.

Assista em vídeo - Família de Vitória vai à delegacia conversar sobre as investigações

