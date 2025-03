Família de Vitória enfrenta mistério nas redes sociais após sua morte Movimentação suspeita provoca investigação policial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h44 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h44 ) twitter

Família de Vitória percebe movimentação estranha nas redes sociais da jovem após sua morte

A família de Vitória Regina, encontrada morta em Cajamar (SP), notou alterações misteriosas em suas redes sociais após seu falecimento. Giulia Oliveira, cunhada da jovem, observou que postagens arquivadas voltaram a aparecer no perfil de Vitória e que houve mudanças no número de contas seguidas. Essas descobertas levaram o advogado da família a informar a polícia, que realizará diligências para investigar.

Após a confissão de Maicol, único suspeito preso que afirmou ter queimado o celular de Vitória, surgiram dúvidas sobre seu depoimento. O pai da jovem relatou ter conseguido contato com o celular dias após a morte, levantando suspeitas sobre o paradeiro do aparelho. A polícia detectou um sinal do celular em Campinas (SP), oferecendo uma pista crucial para localizar quem está acessando as redes sociais.

A família acredita que o celular é fundamental para desvendar o caso. A polícia de Cajamar (SP) está empenhada em encontrar o dispositivo ou identificar a localização de onde as redes sociais estão sendo acessadas. A busca por respostas e justiça continua, com questionamentos sobre as contradições na confissão de Maicol e esperança na revelação da verdade completa.

