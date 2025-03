Família de Vitória questiona versão de Maicol sobre assassinato Pai afirma que celular foi atendido após desaparecimento da jovem Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 14h56 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h56 ) twitter

Pai de Vitória diz que, dias depois da jovem desaparecer, ligou para seu celular e foi atendido

A família de Vitória contesta a versão apresentada por Maicol sobre o assassinato da jovem. Ele alegou ter queimado o celular dela após o crime. No entanto, Carlos Alberto de Sousa, pai de Vitória, relatou ter ligado para o telefone dias depois do desaparecimento e ter sido atendido. Este detalhe levanta dúvidas sobre a veracidade do depoimento.

Maicol afirmou que esfaqueou Vitória dentro do carro após um desentendimento e enterrou seu corpo em uma cova rasa coberta com pedras pesadas. Porém, ele não soube explicar como o corpo foi encontrado fora da cova. Além disso, Maicol mencionou ter queimado os pertences de Vitória junto com o celular, mas o sinal do aparelho foi rastreado em Campinas (SP) dias depois.

Ele também negou a participação de outras pessoas no crime. No entanto, as contradições entre seu depoimento e as evidências apresentadas por Carlos Alberto colocam sua confissão em dúvida. A família acredita na possível participação de outras pessoas no incidente. A investigação continua enquanto novos dados são analisados pela equipe da RECORD.

