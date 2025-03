Família de Vitória reage ao texto da confissão de Maicol: ‘Não tem cabimento’ Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/03/2025 - 14h30 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta-feira (19), a família de Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), esteve no Balanço Geral e reagiu ao texto da confissão de Maicol dos Santos sobre o assassinato. Os familiares apresentaram diversos argumentos para expor contradições que encontraram no depoimento, dentre eles o fato de que Vitória nunca teria comentado com nenhuma das amigas mais próximas sobre a suposta relação que teria tido com Maicol. Ela sempre contava sobre as suas relações amorosas para as amigas. A família não acredita que o suspeito tenha agido sozinho e acha que ele tenta poupar algum outro participante do crime com a sua confissão.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa