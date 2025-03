Família de Vitória Regina questiona versão de Maicol Salles sobre assassinato Cunhada aponta dificuldades logísticas e nega relacionamento amoroso entre vítima e suspeito Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 16h57 (Atualizado em 18/03/2025 - 16h57 ) twitter

'A Vitória me falava tudo': cunhada da vítima nega suposto relacionamento da jovem com Maicol

Giulia Oliveira, cunhada de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, expressou dúvidas sobre a versão apresentada por Maicol Salles dos Santos, suspeito do homicídio da jovem. Segundo Giulia, a família não acredita que o rapaz tenha agido sozinho devido à dificuldade de acesso ao local onde o corpo foi encontrado.

A família desconfia que o suspeito não conseguiria transportar o corpo sozinho por conta do peso da jovem e da ausência de trilhas no local. Giulia mencionou que testemunhas viram Maicol com outras pessoas, mas não quiseram se identificar por medo. A polícia foi informada sobre essas testemunhas.

Maicol alegou ter um relacionamento com Vitória e agiu em resposta a uma chantagem. A cunhada refutou essa versão afirmando que Vitória costumava compartilhar detalhes pessoais e nunca mencionou o rapaz. A limpeza do carro do suspeito também é questionada pela família, já que não foram encontrados vestígios de sangue.

