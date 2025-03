Família de Vitória relata uso suspeito das redes sociais da jovem Investigações apontam possível envolvimento de outra pessoa no caso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h15 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Vitória: cunhada da vítima diz que família não tem acesso às redes sociais da adolescente

A família de Vitória notou atividades incomuns nas redes sociais da jovem, como alterações nos perfis e desarquivamento de fotos. Giulia, cunhada de Vitória, afirmou que a família não possui as senhas de acesso. O advogado Fábio Costa destacou que a polícia investiga a participação de uma segunda pessoa no caso, que pode ter conhecimento ou envolvimento no crime.

Giulia revelou que as contas de Vitória em plataformas como Instagram e TikTok têm apresentado mudanças frequentes, como na lista de pessoas seguidas. Além disso, a idade de Vitória foi alterada para 18 anos no perfil, apesar dela ainda não ter completado essa idade. A família não conseguiu localizar o celular da jovem, que pode estar em posse de alguém com acesso às suas contas.

O advogado informou que a polícia suspeita da existência de uma segunda pessoa envolvida no caso. Essa pessoa pode não ter participado diretamente do assassinato, mas teria conhecimento do plano e poderia ter auxiliado no descarte do corpo. A relação dessa pessoa com Maicol, o principal suspeito, está sob investigação policial.

Assista em vídeo - Caso Vitória: cunhada da vítima diz que família não tem acesso às redes sociais da adolescente

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!