Família descobre paradeiro de adolescente desaparecida em Guarujá
Polícia aguarda mandado judicial para resgate de Luisa Cristina
A família de Luisa Cristina, uma adolescente de 12 anos que estava desaparecida em São Paulo, descobriu que ela fugiu para Guarujá, no litoral paulista. Luisa está na casa de um homem mais velho, que conheceu recentemente. Um primo da jovem localizou o endereço e a família acionou a polícia para resgatá-la.
As autoridades informaram que não podem intervir sem um mandado judicial, mesmo com um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado. Essa situação gerou preocupação entre os familiares devido à idade de Luisa e às circunstâncias do caso.
