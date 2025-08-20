Família descobre paradeiro de adolescente desaparecida em Guarujá Polícia aguarda mandado judicial para resgate de Luisa Cristina Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h38 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A família de Luisa Cristina, 12 anos, descobriu que ela fugiu para Guarujá.

Ela está na casa de um homem mais velho que conheceu recentemente.

A polícia não pode agir sem mandado judicial, mesmo com boletim de ocorrência.

O homem tem histórico de envolvimento com menores e é casado, gerando preocupação na família.

A família de Luisa Cristina, uma adolescente de 12 anos que estava desaparecida em São Paulo, descobriu que ela fugiu para Guarujá, no litoral paulista. Luisa está na casa de um homem mais velho, que conheceu recentemente. Um primo da jovem localizou o endereço e a família acionou a polícia para resgatá-la.

As autoridades informaram que não podem intervir sem um mandado judicial, mesmo com um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado. Essa situação gerou preocupação entre os familiares devido à idade de Luisa e às circunstâncias do caso.

Qual foi a situação envolvendo Luisa Cristina, a adolescente desaparecida em Guarujá?

Luisa Cristina, uma adolescente de 12 anos, estava desaparecida e sua família descobriu que ela fugiu para Guarujá, onde se encontra na casa de um homem mais velho, com quem a jovem conheceu recentemente.

O que a polícia informou sobre a situação de Luisa?

A polícia informou que não pode intervir sem um mandado judicial, mesmo tendo um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado.

Que ações a família de Luisa está buscando das autoridades?

A família está pressionando as autoridades para que sejam tomadas ações para garantir a segurança da adolescente antes que a situação se agrave.

