Família questiona depoimento de Maicol sobre assassinato de Vitória Suspeito alega ter sido agredido por Vitória antes de cometer o crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 14h58 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família de Vitória reage ao texto da confissão de Maicol: ‘Não tem cabimento’

A família de Vitória, jovem encontrada morta em Cajamar, São Paulo, manifestou dúvidas sobre o depoimento de Maicol dos Santos, suspeito do crime. Durante participação no Balanço Geral, os familiares destacaram contradições nas alegações de Maicol, especialmente sua afirmação de um suposto relacionamento com Vitória. Eles argumentam que a jovem era transparente sobre seus relacionamentos e nunca mencionou tal envolvimento.

Maicol afirmou que Vitória o agrediu antes do homicídio, mas a família refuta essa versão, apontando inconsistências no relato. Além disso, sugerem que Maicol pode estar protegendo outra pessoa envolvida no crime. A descrição do suspeito foi criticada por parecer elaborada para minimizar sua responsabilidade e possivelmente reduzir sua pena. Os familiares expressaram indignação durante o programa, reforçando que não acreditam que ele tenha agido sozinho.

Assista em vídeo - Família de Vitória reage ao texto da confissão de Maicol: ‘Não tem cabimento’

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!