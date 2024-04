Família Tofalete: criança tentou pedir socorro antes de ser morta em canavial Pai, mãe e filha foram encontrados mortos no carro no interior de São Paulo; confira as atualizações do caso

Alto contraste

A+

A-

Execução em massa de família ainda é um mistério Execução em massa de família ainda é um mistério (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanha o caso da família Tofalete. Pai, mãe e filha foram cruelmente assassinados dentro do próprio carro em um canavial no interior de São Paulo.

No primeiro dia de 2024, um morador de Votuporanga (SP), encontrou os corpos de Anderson Givago Marinho, de 34 anos, Mirele Regina Beraldo Tofalete, de 32, e da filha Izabelly Tofalete Marinho, de 15.

No meio de uma estrada que beira um canavial, mãe e filha estavam dentro do carro, já o pai, do lado de fora. Todos em estado avançado de decomposição.

A polícia, ao ser acionada, constatou que se tratava de uma família de Olímpia, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (28).

Publicidade

O casal saiu com sua filha da cidade onde moravam em direção a São José do Rio Preto, para comemorar o aniversário da mulher. Mas, no meio do caminho, um radar registrou a passagem do carro em Mirassol, uma cidade que não fazia parte do trajeto.

Segundo a polícia, os tiros encontrados no veículo indicam que a família foi executada. E uma das linhas de investigação da polícia é de que Anderson tinha ligação com o tráfico de drogas.

Publicidade

Agora, novas informações mostram que Izabelly, filha do casal, tentou pedir socorro antes de ser morta com seus pais. Os policiais descobriram que, logo antes do assassinato, ligações foram feitas do celular da garota para o 190, mas sem sucesso.

A chamada não chegou a ser completada. Porém, o que ainda não se sabe foi devido a uma falha de sinal no local, ou se alguém percebeu que a menina estava tentando falar com a polícia e confiscou seu celular.

Publicidade

Para colaborar nas investigações, a Polícia Civil de Votuporanga pediu ajuda da Polícia Científica da capital paulista. Uma equipe especializada em casos de grande repercussão foi até a cena do crime para identificar pistas mais específicas que possam solucionar o mistério.

Além disso, o formato das marcas de tiro no carro podem trazer uma nova reviravolta para a investigação.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe atualizações de casos intrigantes como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Balanço Geral trouxe uma atualização de um dos casos mais intrigantes do mundo, que envolveu Gypsy Rose, uma doce menina norte-americana, que hoje está com 32 anos, e chocou o mundo inteiro ao planejar, com sucesso, a morte da própria mãe, Clauddine Blanchard. A mulher até então dedicou a vida para cuidar das mais variadas doenças da sua filha, até que uma reviravolta surpreendente mudou tudo