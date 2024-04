Família Tofalete: passado do pai pode ter relação com a execução Anderson levou a esposa e a filha para uma emboscada, e todos pagaram com a vida; confira as atualizações do caso

O pai da família sabia do risco que corriam O pai da família sabia do risco que corriam (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanha o caso da família Tofalete, cujos membros — pai, mãe e filha — foram encontrados mortos próximos a um canavial no interior de São Paulo.

Nos últimos dias de 2023, Anderson Givago Marinho, de 34 anos, Mirele Regina Beraldo Tofalete, de 32 e Izabelly Tofalete Marinho, de 15, saíram de Olímpia, cidade onde moravam, com destino a São José do Rio Preto, para comemorar o aniversário de Mirele.

Porém, não completaram a viagem e foram encontrados já em estado avançado de decomposição, em Votuporanga (SP), por um morador local. Os corpos estavam em uma estrada próxima a um matagal.

Até então, as investigações determinavam que a família teria sido executada, mas não se sabia, ao certo, o motivo. Além disso, foi descoberto que a filha do casal tentou contato com o 190 antes de sofrer os disparos.

Agora, as autoridades descobriram que se trata de uma emboscada que tomou proporções maiores que o imaginado.

Anderson planejou a viagem, na verdade, para traficar drogas. Mas, para não levantar suspeitas, levou a esposa e a filha, que não desconfiavam do real motivo.

Ao chegar no local marcado com os outros traficantes, a família se deparou com uma emboscada, e todos acabaram pagando com a vida.

Anderson já tinha passagens na polícia pelo mesmo motivo. Porém, a polícia não sabia, de fato, que ele teria voltado a cometer o crime.

Uma testemunha, então, afirmou às autoridades que ele continuava traficando e teria saído de Olímpia com destino a Votuporanga, carregando uma mochila com as drogas que seriam entregues no exato ponto da execução.

A principal linha de investigação, agora, é a de que o homem teria levado sua esposa e filha com ele para despistar a polícia. Já que, em épocas de fim de ano, operações policiais em rodovias são comuns, e uma família viajando não levantaria suspeitas.

Acredita-se, também, que os criminosos não sabiam da presença da mulher e da criança no carro. Com os gritos e tentativa de pedir socorro das duas, eles acabaram percebendo e executaram as duas como queima de arquivo.

Os laudos ainda são aguardados para agregar nas investigações, e a polícia segue no trabalho de identificar os autores do crime.

Confira na íntegra:

Acompanhe atualizações de casos intrigantes como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

