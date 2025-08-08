Faustão enfrenta transplantes enquanto estado de saúde preocupa Apresentador passa por transplante de fígado e retransplante renal Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h07 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fausto Silva, o apresentador conhecido como Faustão, está internado em um hospital de São Paulo devido a sérias complicações de saúde.

Ele passou por um transplante de fígado e um retransplante renal após uma infecção generalizada.

O estado de saúde de Faustão é considerado delicado, com tratamento intensivo e sem previsão de alta.

A sua recuperação exige cuidados especiais para controlar a infecção e prevenir rejeição dos novos órgãos.

O apresentador Fausto Silva está internado em um hospital de São Paulo devido a complicações de saúde. Ele passou recentemente por um transplante de fígado e um retransplante renal após enfrentar uma infecção generalizada. O estado de saúde do apresentador é considerado delicado, sem previsão de alta.

Faustão, de 75 anos, foi hospitalizado no dia 21 de maio com um quadro grave de infecção que o levou à UTI. Desde então, ele tem recebido tratamentos intensivos, incluindo hemodiálise. Os recentes procedimentos cirúrgicos foram realizados após uma melhora no controle da infecção.

Transplantes são indicados quando os órgãos apresentam falência e não respondem a tratamentos convencionais. A recuperação de Faustão exige um equilíbrio cuidadoso entre o controle da infecção e a rejeição dos novos órgãos, utilizando antibióticos e imunossupressores.

A situação do apresentador é complicada devido à necessidade de múltiplos transplantes em um curto período, demandando atenção redobrada da equipe médica. A família tem se mantido reservada enquanto fãs e amigos torcem por sua recuperação.

