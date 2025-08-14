Feirante morre após colisão com motociclista em Santo André
Motociclista fugiu sem prestar socorro; polícia busca suspeito
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um feirante morreu em Santo André após ser atingido por um motociclista enquanto montava sua barraca. O acidente ocorreu quando ele levantou a estrutura da barraca em direção à rua. O motociclista estava em alta velocidade e fugiu sem prestar socorro.
Testemunhas relataram que outra moto, com dois ocupantes sem capacete, também passou pelo local em alta velocidade. Ambas as motos teriam saído de um baile funk próximo à feira.
A polícia busca identificar o motociclista responsável pelo atropelamento. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, é obrigatório prestar socorro em caso de acidentes com vítimas. A comunidade é incentivada a fornecer informações que ajudem a localizar o suspeito.
