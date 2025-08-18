Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Festival gastronômico no Brooklin destaca pratos inusitados

Evento reúne diversas opções culinárias no Brooklin, São Paulo

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O Festival Brooklin Taste foi realizado em São Paulo, destacando pratos inovadores.
  • Entre as novidades, constaram o hot dog de feijoada e o taco de polvo com costela defumada.
  • Sobremesas como cheesecake de frutas vermelhas e pistache também foram um sucesso.
  • O evento atraiu um público variado, incluindo celebridades que apreciaram as criações culinárias.

 

O Festival Brooklin Taste agitou São Paulo com pratos variados e inovadores no último final de semana. Entre as criações destacadas estava o hot dog de feijoada, que combina carne seca e linguiça cozida no caldo de feijoada em pão francês, finalizado com couve crisp e bacon.

Outra atração foi o taco de polvo com costela defumada, uma combinação única de frutos do mar com carne. Além disso, sobremesas como cheesecake de frutas vermelhas e pistache também encantaram os visitantes.

O evento atraiu um público diversificado, incluindo personagens famosos que exploraram as diversas opções culinárias disponíveis. O festival ofereceu uma experiência rica em sabores e criatividade gastronômica.

Quais foram os pratos inusitados apresentados no Festival Brooklin Taste?

O Festival Brooklin Taste destacou pratos como o hot dog de feijoada, que combina carne seca e linguiça cozida no caldo de feijoada, e o taco de polvo com costela defumada.


Que tipo de público compareceu ao festival?

O evento atraiu um público diversificado, incluindo personagens famosos que exploraram as diversas opções culinárias disponíveis.

Quais sobremesas foram oferecidas no festival?

Entre as sobremesas, estavam o cheesecake de frutas vermelhas e o cheesecake de pistache.


Qual foi o foco do Festival Brooklin Taste?

O festival ofereceu uma experiência rica em sabores e criatividade gastronômica, reunindo pratos variados e inovadores.

Veja também


Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.