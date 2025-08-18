Festival gastronômico no Brooklin destaca pratos inusitados
Evento reúne diversas opções culinárias no Brooklin, São Paulo
O Festival Brooklin Taste agitou São Paulo com pratos variados e inovadores no último final de semana. Entre as criações destacadas estava o hot dog de feijoada, que combina carne seca e linguiça cozida no caldo de feijoada em pão francês, finalizado com couve crisp e bacon.
Outra atração foi o taco de polvo com costela defumada, uma combinação única de frutos do mar com carne. Além disso, sobremesas como cheesecake de frutas vermelhas e pistache também encantaram os visitantes.
O evento atraiu um público diversificado, incluindo personagens famosos que exploraram as diversas opções culinárias disponíveis. O festival ofereceu uma experiência rica em sabores e criatividade gastronômica.
