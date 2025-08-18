Festival gastronômico no Brooklin destaca pratos inusitados Evento reúne diversas opções culinárias no Brooklin, São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h53 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h53 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Festival Brooklin Taste foi realizado em São Paulo, destacando pratos inovadores.

Entre as novidades, constaram o hot dog de feijoada e o taco de polvo com costela defumada.

Sobremesas como cheesecake de frutas vermelhas e pistache também foram um sucesso.

O evento atraiu um público variado, incluindo celebridades que apreciaram as criações culinárias.

O Festival Brooklin Taste agitou São Paulo com pratos variados e inovadores no último final de semana. Entre as criações destacadas estava o hot dog de feijoada, que combina carne seca e linguiça cozida no caldo de feijoada em pão francês, finalizado com couve crisp e bacon.

Outra atração foi o taco de polvo com costela defumada, uma combinação única de frutos do mar com carne. Além disso, sobremesas como cheesecake de frutas vermelhas e pistache também encantaram os visitantes.

O evento atraiu um público diversificado, incluindo personagens famosos que exploraram as diversas opções culinárias disponíveis. O festival ofereceu uma experiência rica em sabores e criatividade gastronômica.

