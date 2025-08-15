Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Filho de Carolina Dieckmann ganha pedaço de manga ao invés de bolo no aniversário

Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube

Inovador ou estranho? Carolina Dieckmann comemorou o aniversário do filho com um pedaço de manga ao invés de um bolo. O jovem José Worcman completou 18 anos e, como ele não come açúcar, a atriz decidiu garantir pelo menos a fruta para o tradicional “parabéns”. Confira o vídeo!

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb


Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/


Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral


Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.