Filho de Passaia encanta web com vídeo fofo: ‘Não tem como não se derreter’ Apresentador do Balanço Geral mostrou o pequeno Bruninho fantasiado de Fera Balanço Geral|Do R7 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruninho costuma roubar a cena nas redes sociais do apresentador do Balanço Geral, Eleandro Passaia Reprodução/Instagram

Os fãs e seguidores já sabem: as redes sociais do apresentador do Balanço Geral, Eleandro Passaia, tem show de fofura extra! Isso porque as fotos e vídeos do seu filho Bruninho estão sempre colorindo o feed.

Com a fantasia do personagem Fera, o pequeno derreteu o pai com um vídeo: “Tento ser mais firme, mas me derreto todos os dias!”, escreveu o apresentador na legenda.

Uma seguidora brincou: “Não aguento esse leão ‘feloz’”. Enquanto outra concordou com o apresentador: “Não tem como não se derreter”.

Confira o vídeo:

O Balanço Geral vai ao ar exibido de segunda a sexta, às 11h; e, aos sábados, a partir das 13h, na RECORD.