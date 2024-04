Fim do império de luxo: senhor e senhora das armas são presos em operação policial internacional O casal tinha entre os clientes os maiores traficantes do Brasil, e estava na lista vermelha da Interpol; confira

Alto contraste

A+

A-

O casal era conhecido pelo luxo que ostentavam O casal era conhecido pelo luxo que ostentavam (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanha um caso protagonizado pelos conhecidos senhor e senhora das armas. O casal comandava um dos maiores esquemas de tráfico de armas já visto, e estava na lista vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Diretamente de passarelas badaladas ao redor do mundo, Julieta Vanessa abandonou a vida de top model para entrar no mundo do crime organizado. Acompanhada do seu marido, Diego Dirísio, a mulher trabalhava sem levantar suspeitas.

Com a experiência internacional que ganhou desfilando, a ex-modelo era vice-presidente de uma empresa internacional, com sede no Paraguai. Porém, investigações indicaram que a corporação, na verdade, era uma faxada para lavagem de dinheiro.

Juntos, Julieta e Diego lideravam uma grande organização criminosa, que trazia armas de fogo do leste europeu e vendia, principalmente, para os integrantes das maiores facções do Brasil.

Continua após a publicidade

A Polícia Federal acredita que, desde 2019, o casal contrabandeou cerca de 43 mil dispositivos. Além disso, a movimentação financeira, só nos últimos três anos, teria chegado a R$ 1.200.000.

As investigações começaram na Bahia, em 2020, depois que diversas armas foram apreendidas na cidade de Vitória da Conquista. A operação foi de nível internacional, e contou com a parceria da polícia brasileira, paraguaia, argentina e, ainda, autoridades norte-americanas.

Continua após a publicidade

Foi descoberto que, por meio da empresa com sede no Paraguai, o casal importava os armamentos europeus, como pistolas, fuzis, rifles e metralhadoras.

No país vizinho ao Brasil, os funcionários de Julieta usavam rotas ilegais e a Ponte da Amizade para despistar as autoridades e trazer as armas sem documentação.

Continua após a publicidade

Para não deixar rastros, as armas tinham seu número de registro raspado antes de serem vendidas, as notas fiscais eram forjadas e o dinheiro adquirido era mandado para os Estados Unidos.

Em dezembro de 2023, os oficias fizeram uma grande operação contra a quadrilha de Diego, mas tanto ele como a esposa conseguiram escapar. Porém, dezenove pessoas foram presas, incluindo um ex-comandante da força aérea do Paraguai.

Foragidos desde o ano passado, Diego e Julieta tiveram mais de R$ 60 milhões em bens bloqueados pela justiça brasileira. Apesar de, na época, escaparem da Interpol, o império de luxo do casal acaba de desabar.

Nos primeiros dias de fevereiro, o senhor e a senhora das armas foram localizado e presos. Eles se escondiam em Buenos Aires, capital da Argentina, país nacional do homem.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe resoluções de casos como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Relembre a revelação da identidade do casal:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Balanço Geral mostrou o caso de uma mulher que transformou seu estilo de vida drasticamente. O charme e a beleza de Julieta Vanessa ajudavam a ex-modelo a trabalhar quase sem levantar suspeitas. Além disso, ela contava com a experiência internacional, que ganhou desfilando pelas passarelas do mundo.