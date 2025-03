Finais do Paulistão têm datas definidas e terão transmissões da RECORD, R7 e PlayPlus Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/03/2025 - 11h34 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h29 ) twitter

As finais do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras já têm datas definidas. O primeiro jogo ocorrerá no próximo domingo, dia 16 de março, às 18h30, no Allianz Parque. A segunda partida está marcada para o dia 27 de março, uma quinta-feira, às 21h30 na Neo Química Arena. Entre as duas datas haverá uma data Fifa que afetará a disponibilidade dos jogadores. A RECORD vai transmitir os jogos com exclusividade em TV aberta. O R7 e PlayPlus também mostram em TV aberta.

