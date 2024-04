Balanço Geral |Do R7

"Foi premeditado", afirma filha de idoso encontrado morto no Paraná Policiais acreditam que criminosos queriam roubar a caminhonete do homem, avaliada em R$ 145 mil; homem teria se envolvido com mulher de 22 anos

Alto contraste

A+

A-

Roque Miguel Bronqueti é encontrado morto em Jataizinho (PR), quase 180km da sua casa Roque Miguel Bronqueti é encontrado morto em Jataizinho (PR), quase 180km da sua casa (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre o caso de Roque Miguel Bronqueti, de 72 anos, que foi encontrado morto, no Rio Tibagi, em Jataizinho (PR). A polícia suspeita que o idoso tenha sido vítima de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte.

Claudiane Piedade Machado, de 22 anos, que teve em um relacionamento com o idoso, é apontada como principal suspeita de planejar e participar do crime contra Roque. Os possíveis criminosos queriam roubar a caminhonete do homem, avaliada em R$ 145 mil.

"Para mim, ela quem armou tudo. Isso foi premeditado", relatou a filha de Roque Miguel, que não quis se identificar, sobre o assassinato do seu pai.

O corpo de Roque foi encontrado a quase 180 quilômetros de distância da casa onde o homem morava. Além disso, a caminhonete e a televisão do idoso estavam em outra casa. As digitais auxiliaram os investigadores a encontrar os suspeitos do crime.

Continua após a publicidade

Apesar de se envolver algumas vezes com a vítima, as filhas de Roque afirmaram que não havia nenhum relacionamento oficial entre Claudiane e o pai delas.

A polícia identificou quatro suspeitos do crime, sendo um deles, Claudiane. Dois foram presos, e um morreu em confronto com policiais militares. A mulher que se relacionava com Roque segue foragida.

Continua após a publicidade

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

VEJA TAMBÉM: Caso Ariane: polícia refaz o trajeto da vítima em busca de imagens de câmeras de segurança

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Ariane, de 27 anos, saiu de casa para comemorar o seu aniversário, e no meio da noite, foi encontrada morta em um ginásio de escola em Diadema (SP). O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre o caso, para tentar desvendar o que causou a morte da mãe de família. A mulher estava caída no chão, com vários ferimentos pelo corpo; veja a seguir