‘Foi uma vitória muito bonita’, diz Ricardo Nunes (MDB) ao Balanço Geral Nesta segunda (28), o prefeito reeleito com 59,35% dos votos falou sobre a campanha eleitoral, primeiro ato, objetivos da nova gestão e secretariado no próximo mandato Balanço Geral|Do R7 28/10/2024 - 17h10 (Atualizado em 28/10/2024 - 17h10 ) twitter

O prefeito reeleito, Ricardo Nunes (MDB), conversou com Reinaldo Gottino no Balanço Geral Edu Moraes/RECORD

O Balanço Geral desta segunda-feira (28), recebeu, ao vivo, o prefeito reeleito por São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), um dia após sua vitória nas urnas, no segundo turno das eleições municipais. O bate-papo foi comandado por Reinaldo Gottino.

Os eleitores da maior capital do Brasil votaram no último domingo (27) para escolher o prefeito para os próximos quatro anos. Com 59,35% dos votos, Ricardo Nunes venceu a disputa contra Guilherme Boulos (PSOL). Durante a entrevista, Nunes comentou sobre o período eleitoral: “Foi muito tenso. Uma campanha nervosa, de muitos ataques e agressões. A nossa vitória foi na cidade toda. Foi uma vitória muito bonita”.

O prefeito reeleito revelou qual será sua primeira ação, agora que as eleições terminaram: “Primeiro ato é chamar todo mundo da equipe e dizer que o povo nos conferiu a situação de cuidar da cidade. Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que a população se sinta, de certa forma, desprestigiada. Então, vamos honrar a confiança e vou governar para todos, obviamente”.

Gottino perguntou a Nunes qual seria o símbolo dessa sua nova gestão à frente de São Paulo: “Cuidar das pessoas, ter eficiência na gestão, com a saúde financeira da cidade em dia. Temos um conjunto de obras tão grande, que a marca vai ser: trabalho, trabalho, trabalho, cuidar das pessoas e desenvolvimento econômico”.

Para que uma administração municipal tenha sucesso, o prefeito deve escolher muito bem seu secretariado. Sobre este assunto, Nunes disse que vai discutir apenas em dezembro, mas já está montando um grupo de trabalho para a continuidade das ações: “Alguma alteração sempre tem, porque, independente da eleição, vou receber, dos partidos, sugestões de pessoas. Vou montar um secretariado técnico, em que o responsável sou eu. Se tiver alguma falha, a população vai cobrar de mim”.

Confira a entrevista na íntegra:

O Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50.