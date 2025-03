Foragido da Justiça passa em três fases de concurso da Polícia Civil antes de ser preso Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/03/2025 - 16h39 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h04 ) twitter

Um foragido da Justiça conseguiu passar em três das cinco fases do concurso da Polícia Civil antes de ser preso. Cristiano Rodrigo da Silva era procurado por homicídio e roubo há 18 anos. Mesmo na mira da Justiça, teve a ideia de virar policial civil. Ele prestou concurso para a vaga de investigador, uma das mais importantes no órgão. O sistema de inteligência da polícia descobriu que Cristiano era foragido antes dele fazer a quarta etapa do processo. Ele foi preso e, consequentemente, desclassificado do concurso.

