Fotógrafa de Arujá (SP) testemunha roubo de sua casa por câmeras de segurança

Fotógrafa se desespera ao ver pelo celular que sua casa foi invadida por ladrões em Arujá (SP)

Marci Freire, fotógrafa há mais de uma década, teve sua casa em Arujá (SP) invadida enquanto monitorava remotamente pelas câmeras de segurança. Durante a ação criminosa, equipamentos avaliados em R$ 27 mil foram levados, incluindo registros fotográficos importantes de casamentos e aniversários. Além do prejuízo financeiro, Marci enfrenta o descontentamento dos clientes pela perda das imagens.

A fotógrafa também atua como cabeleireira em sua residência, o que pode ter facilitado o monitoramento de sua rotina pelos criminosos. Vizinhos relataram que o carro dos suspeitos já havia sido visto no bairro antes do crime.

Após o furto, Marci divulgou imagens nas redes sociais na tentativa de identificar os responsáveis. Ela recebeu uma mensagem prometendo a devolução dos equipamentos sob a condição de remover as postagens. No entanto, ela optou por não seguir as exigências e informou à polícia, que investiga o caso. Para evitar novos incidentes, Marci planeja revisar como utiliza suas redes sociais.

