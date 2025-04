Fotógrafa usa bronca simulada para captar atenção de crianças em sessão Vídeo viralizou com mais de 3,5 milhões de visualizações, gerando debate online Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 16h31 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h31 ) twitter

Fotógrafa cria estratégia de dar falsas broncas para chamar atenção das crianças no momento da foto

Em Mogi das Cruzes, uma fotógrafa inovou ao utilizar uma técnica inusitada durante sessões fotográficas com crianças. Viviane Carvalho, com duas décadas de experiência, simula dar broncas para prender a atenção dos pequenos durante as fotos. Um vídeo dessa abordagem viralizou na internet, acumulando mais de 3,5 milhões de visualizações e gerando discussões nas redes sociais.

Apesar das críticas iniciais que recebeu online, Viviane explicou que sua técnica visa criar um ambiente divertido e leve para as famílias, resultando em fotos espontâneas e agradáveis. A mãe das crianças envolvidas no vídeo elogiou o método da fotógrafa, afirmando que ele complementa a forma lúdica como ela interage com suas filhas.

A fotógrafa é carinhosamente conhecida como Tia Vivi entre seus clientes e garante sempre obter o consentimento dos pais antes de aplicar sua técnica durante as sessões fotográficas.

