Fotos de Vitória são encontradas no celular de Maicol após nova investigação

O advogado da família de Vitória Regina, Fábio Costa, esteve na delegacia e confirmou que fotos da adolescente foram encontradas no celular do principal suspeito. O delegado do caso alegou que não está autorizado a divulgar o conteúdo por enquanto. O advogado do suspeito afirmou que apenas se pronunciará após ter completo acesso ao processo. O inquérito do assassinato de Vitória continua em sigilo até o momento.

