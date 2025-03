Fotos e buscas na internet encontradas no celular de Maicol comprometem situação do suspeito Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 15/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 16/03/2025 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peritos encontraram no celular de Maicol, único suspeito de envolvimento no caso Vitória preso até o momento, fotos da jovem e de outras mulheres com aparência semelhante. O histórico de navegação do celular do suspeito mostra pesquisas sobre como cortar o pescoço de alguém, além de revelar um perfil secreto em redes sociais, onde ele seguia Vitória. Maicol nega o crime, porém, outros indícios, como sua inconsistência nos depoimentos e vestígios de sangue e cabelo encontrados em seu carro, apontam sua possível participação na morte da jovem.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa